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أخبار العالم

خبر سار.. 20% انخفاضا في إصابات كورونا بالولايات المتحدة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد انخفضت بنسبة 20% في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين. 

وأظهرت قاعدة البيانات، التي تتعقب التشخيصات والشفاء والوفيات في جميع الولايات الخمسين المرتبطة بــ"كوفيد-19، أن ما يعادل 53772 شخصًا أثبتت إصابتهم بكورونا يوميًا خلال الأسبوع السابق. 

ويعد هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 18 في المائة عن متوسط ​​الحالات اليومية التي تم تشخيصها في جميع أنحاء البلاد قبل أسبوعين، عندما قفزت معدلات الإصابة إلى ضعف تلك التي شوهدت في أبريل، في ذروة التفشي الأولية.

وفي نهاية يوليو الماضي، أشارت بيانات الصحيفة إلى أن مسؤولي الصحة شخّصوا ما بين 65000 و 66700 إصابة في المتوسط ​​يوميًا على مستوى البلاد خلال النصف الثاني من الشهر.

وتحتل الولايات المتحدة في هذا الوقت المرتبة الأولى عالميا كأكثر دولة سجلت إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.
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