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فن

أخبار الفن.. جنات تعلن موعد طرح أنا في انتظارك.. وأحمد فلوكس يعتذر لـ هاني شاكر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:22 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها على النحو التالي:

نشر الفنان أحمد فلوكس، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه وهو يبدي اعتذاره للفنان هاني شاكر، بعد هجومه عليه، بسبب وفاة اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي. 

حالة حزن كبيرة، سادت بين بعض من نشطاء السوشيال ميديا؛ بعد وفاة اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي، أمس الإثنين 10 أغسطس، ما جعل بعضا من محبيه يتفاعلون مع منشوراته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دوَّنها قبل أيام على وفاته. 

نشرت النجمة جنات مهيد، "تيزر" الأغنية الرئيسية من ألبومها الجديد «أنا في انتظارك» كاشفه عن موعد طرحها، إذ كتبت أنه يتبقى 4 أيام فقط على طرحها عبر تطبيق ديرز Deezer للموسيقى. 

قررت كنزى عمرو دياب حذف صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعدما تعرضت لهجوم شرس من قبل متابعيها بسبب تعبيراتها الخادشة للحياء. 

دخلت الفنانة بدرية طلبة فى خلاف حاد وتراشق بالألفاظ ومشادات كلامية بينها وبين متابعيها وذلك على خلفية نعيها لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوى. 

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