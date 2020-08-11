AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الدفع بـ ٩٧ سيارة إسعاف مجهزة لتأمين انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
دفعت هيئة إسعاف الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حسن درويش، مدير المرفق، بـ ٩٧ سيارة إسعاف مجهزة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة.


وقالت المصادر إن خطة الإسعاف لتأمين مقرات الاقتراع، تتضمن تامين لجان الانتخاب من أقرب فرع إسعاف وحسب خطة انتشار محكمة.


وأكدت المصادر قوة أسطول محافظة الإسماعيلية من سيارات وفروع موزعة داخل نطاق المحافظة، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بتجهيزات طبية على أعلى مستوى، موزعة على الفروع المنتشرة على مستوى المحافظة، وتدريب الأطقم العاملة على السيارات على نقل المصابين والمرضى بطريقة آمنة، ووجود مشرفين للمتابعة.


كما تم تشكيل غرفة عمليات لاستقبال البلاغات لتوزيع الخدمات الإسعافية داخل وخارج المحافظة.


وأشارت المصادر المطلعة إلى دعم مرفق إسعاف الإسماعيلية لمحافظات الجوار، وهي الشرقية والسويس وبورسعيد، حسب خطة الإزاحة لهيئة الإسعاف المصرية.


وأعدت وزارة الصحة والسكان خطة طوارئ لتأمين الانتخابات تقضى بتخصيص سيارات إسعاف على مستوى الجمهورية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لتأمين عملية الاقتراع.
الدفع بـ ٩٧ سيارة إسعاف مجهزة لتأمين انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية
الدفع بـ ٩٧ سيارة إسعاف مجهزة لتأمين انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية
الدفع بـ ٩٧ سيارة إسعاف مجهزة لتأمين انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية
الدفع بـ ٩٧ سيارة إسعاف مجهزة لتأمين انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية
الدفع بـ ٩٧ سيارة إسعاف مجهزة لتأمين انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيارات إسعاف وكواشف حرارية .. خطة الصحة لتأمين امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ

لتأمين لجان الثانوية العامة.. الدفع بـ 42 سيارة إسعاف مجهزة بالإسماعيلية

19 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية في كفر الشيخ.. بوابات تعقيم وكواشف حرارية لمواجهة كورونا

10 اشتراطات.. الشرقية تضع اللمسات الأخيرة لإجراء انتخابات الشيوخ.. وراحة الناخبين في المقام الأول للمحافظة

الجيزة تستعد لانتخابات الشيوخ.. تجهيز 1046 لجنة فرعية و541 مركزا انتخابيا.. والمحافظ يضع 10 تكليفات لإنجاح عملية التصويت

توقيع الكشف الطبي على الناخبين .. آخر توجيهات محافظ الإسماعيلية خلال انتخابات الشيوخ 2020

ترشيحاتنا

احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

الدماء تغطي ساحة ترافالجار في لندن خلال اليوم العالمي للشعوب الأصلية.. صور

الحريري يعلن عن مساعدات مصرية إلى لبنان.. فيديو

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

شيف درجة أولى ومصممة أزياء.. تعرف على اليوتيوبر مي ماهر بعد إصابتها بجلطة في الرئة

من هي أم المساكين.. ولماذا سميت بهذا الاسم؟

AdvertisementS

وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

اطردي النمل من منزلك بحيلة غريبة وآمنة

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

بعد قليل..انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020..فيديو

٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

قبل ساعات من بدء ماراثون مجلس الشيوخ.. تكثيف التواجد الأمنى فى محيط لجان الاقتراع

في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

دعاء التحصين من الحسد والعين يكفيك شرهما

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يوضح حقيقة مطالبته بإعدام المصححين بسبب التظلمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل

بعد إطلالتها الأخيرة.. فساتين درة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

عَرَض غامض.. ممثلة أمريكية تؤكد تساقط شعرها بسبب كورونا