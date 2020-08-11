الدفع بـ ٩٧ سيارة إسعاف مجهزة لتأمين انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

وقالت المصادر إن خطة الإسعاف لتأمين مقرات الاقتراع، تتضمن تامين لجان الانتخاب من أقرب فرع إسعاف وحسب خطة انتشار محكمة.









وأكدت المصادر قوة أسطول محافظة الإسماعيلية من سيارات وفروع موزعة داخل نطاق المحافظة، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بتجهيزات طبية على أعلى مستوى، موزعة على الفروع المنتشرة على مستوى المحافظة، وتدريب الأطقم العاملة على السيارات على نقل المصابين والمرضى بطريقة آمنة، ووجود مشرفين للمتابعة.









كما تم تشكيل غرفة عمليات لاستقبال البلاغات لتوزيع الخدمات الإسعافية داخل وخارج المحافظة.









وأشارت المصادر المطلعة إلى دعم مرفق إسعاف الإسماعيلية لمحافظات الجوار، وهي الشرقية والسويس وبورسعيد، حسب خطة الإزاحة لهيئة الإسعاف المصرية.









وأعدت وزارة الصحة والسكان خطة طوارئ لتأمين الانتخابات تقضى بتخصيص سيارات إسعاف على مستوى الجمهورية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لتأمين عملية الاقتراع.