794 لجنة تستعد لاستقبال 3 ملايين ناخب في ماراثون الشيوخ بسوهاج





وشهدت اللجان الانتخابية استعدادات امنية مكثفة امام وحول محيط اللجان الانتخابية، بعد استلام المقرات الانتخابية عقب تجهيزها وتعقيمها بشكل كامل، من قبل أجهزة الحكم المحلي.





وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قد عقد إجتماعات خلال الأيام الماضية بحضور جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الإنتخابية، لمراجعة الإستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح الإنتخابات.





وقال المحافظ إن المقار الإنتخابية جاهزة وفقا للكشوف المرسلة، مشيرا إلى تجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة، والتطهير بمحيط اللجان قبل وبعد إنتهاء اليوم الإنتخابي .





وأشار " الفقي " إلى الإنتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





اقرا ايضا



