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محافظات

قومى المرأة بالشرقية ينظم غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:42 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكدت الدكتورة "عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مقرها فرع المجلس،على مدار 48 ساعة لمتابعة سير العملية الإنتخابية وتلقى أي شكوي وسرعة التعامل معها.

 

وأضافت مقررة فرع المجلس انه تم توعية السيدات بالقري والنجوع بضرورة الخروج والمشاركة في العملية الإنتخابية واالتوجة الي الصنايق الإنتخابية للاقتراع والإدلاء بأصواتهم .

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فيما تستعد محافظة الشرقية بعد قليل لإستقبال 4 ملايين و407 آلاف و747 ناخبا وناخبة في 1163 لجنة فرعية و996 لجنة مركزية علي مستوي المحافظة للإداء بأصواتهم في إنتخابات مجلس الشيوخ.

 

ويتنافس 47 مرشحا علي المقاعد الفردية وقائمة من أجل مصر هي القائمة الوحيدة وسط حراك إنتخابي ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

 

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أكد أن المحافظة إنتهت من كافة الإستعدادات اللازمة لإنتخابات مجلس الشيوخ ، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على تواصل دائم ومستمر بغرف العمليات الفرعية المشكلة بكل مركز ومدينة لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تُعيق سير العملية الإنتخابية والعمل علي تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين للمشاركة في الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع لإستكمال الحياة النيابية وتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية و المشاركة في بناء الوطن .

 

كما شدد المحافظ على ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء  أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع و تحقيق اعلى درجات السلامة والأمان اثناء سير العملية الإنتخابية ، وكذلك متابعة مواعيد فتح وغلق اللجان لإستقبال الناخبين ورصد معدلات التصويت اليومية ساعة بساعة.

 

وطالب المحافظ أعضاء الغرفة بالتواصل الدائم والمستمر مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية للتأكد من إنتهاء كافة التجهيزات والترتيبات اللازمة لإجراء العملية الإنتخابية وتذليل كافه المشاكل والمعوقات ليتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

 

 

كما أعلن محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من تجهيز ونظافة ورش وتعقيم جميع اللجان والمناطق المحيطة بها ،وغرف العمليات المركزية والفرعية وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها إستعدادًا لإنطلاق ماراثون إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠  والمستمر على مدار يومين 11 ، 12 أغسطس الجارى.

 

أوضح المحافظ إنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات (الصحة – الإسعاف - الحماية المدنية ) مع عدم السماح بأي أجازات خلال فترة الإنتخابات وإستمرار حملات رش وتعقيم جميع المقرات والمراكز من الداخل والخارج، مع مواصلة تلك الحملات بصفة دورية مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء الوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين لإتمام العرس الديمقراطى بحيادية وشفافية.

 

أشار المحافظ إلى أهمية  المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيبًا بجموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الإقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.

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