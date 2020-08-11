موظف لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. رشا مجدي: تعقيم لجان الشيوخ ثلاث مرات يوميا وكمامة لكل مواطن.. فيديو

أكدت الإعلامية رشا مجدي أن جميع اللجان والمقار الانتخابية معقمة بالكامل، موضحة أن هناك موظفا خاصا لمراقبة المسافات بين الناخبين، للتأكد من مراعاة الإجراءات الاحترازية.









وقالت الإعلامية رشا مجدي، خلال تغطية خاصة لـ فضائية "صدى البلد"، لانتخابات الشيوخ، أن التعقيم يتم خلال فترة الراحة بمعدل ثلاث مرات يوميا، خلال اليوم الأول والثاني للانتخابات.









وأضافت أن هناك موظفا آخر مختصا للتعرف على هوية الناخبين عن طريق بطاقات الهوية، نظرا لأن الكمامات تعيق التعرف المباشر.









وأوضحت أنه تمت دراسة جميع التجارب الأجنبية لتحقيق أفضل تجربة اقتراع دستوري، لا تقل عن التجارب في بلاد أخرى.