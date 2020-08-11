حماس تكشف سبب تأخير صفقة التبادل وفصائل غزة تهدد بالتصعيد



ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الفصائل بقطاع غزة، تهدد بالتصعيد في حال تجاهل إسرائيل لمطالب رفع الحصار عن غزة.



ونقلت القناة العبرية، أن الفصائل بغزة تهدد بتوسيع الصراع، في حال تجاهلت إسرائيل مطالب رفع الحصار.



ووفقا لقناة كان، أكدت مصادر فلسطينية من غزة أن الفصائل ستستمر بإطلاق البالونات المفخخة، ومستعدة للتصعيد.



وقالت القناة العبرية، إن مفاوضات صفقة التبادل عالقة، بسبب الرفض الإسرائيلي لدفع ثمن الصفقة.



ووفقا للقناة، أضافت المصادر، أن مفاوضات صفقة التبادل عالقة، لأن إسرائيل ترفض الإفراج عن الأسرى الذين تم تحريرهم في إطار صفقة "شاليط".



وأشارت إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، صرح أن تطوير المشاريع بغزة، والسماح بدخول العمال إلى إسرائيل، مرتبط بعودة الجنود الإسرائيليين الأسرى بغزة.

