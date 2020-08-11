بالفيديو كونفراس.. القابضة للمياه تنظم دورة تدريبية في الإعلام

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، علي أهمية الإعلام وتأثيره الإيجابي في نقل المعلومات الصادقة والحقيقية للمواطنين، مع ضرورة التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، وتطوير الأداء الإعلامي لشركات مياه الشرب من خلال الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا المجال لتدريب ورفع كفاءة أخصائي الإعلام بالشركات.





جاء ذلك أثناء كلمته بالدورة التدريبية التى تنظمها الشركة القابضة بتقنية "الفيديوكونفرانس" ، تحت عنوان "إعداد وصياغة التقارير الصحفية"، بحضور هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ومشاركة 30 متدربا من إدارات الإعلام بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.





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وأشاد، بالدعم الإعلامي الذي يقدمه المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء لشركات المياه، في نشر الحقائق والإنجازات التى يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، معتبرا أن العمل الإعلامي خدمة هامة تقدم للمواطن.





وألقى، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، محاضرة عن قواعد الكتابة الصحفية وأهم الاعتبارات التى يجب مراعاتها أثناء صياغة الخبر الصحفي، مع سرعة التواصل مع الإعلاميين ونشر الأخبار بصفة مستمرة عن آخر التطورات والمستجدات بالشركات.





وأشاد يونس بالخدمات التى تقدمها الشركة كالإبلاغ عن الانقطاعات المخططة لأعمال الصيانة قبل حدوثها بمدة كافية مما يمكن المواطنين من تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، والخدمات التى أتاحتها الشركة الكترونيا مثل قراءتي و١٢٥.





وأكد على أهمية عقد مثل تلك الدورات التدريبية للعاملين بالإعلام بمختلف الجهات والمؤسسات لتنسيق وتكامل الجهود والتركيز على ما يتحقق من إنجازات بمختلف القطاعات والخدمات وأهميتها للمواطن؛ ليكون السبق لشركات المياه في الدعوة لتطوير أداء الإعلام وتوحيد آليات العمل بها من خلال منظومة التدريب الالكتروني.





وقالت وفاء يوسف، مدير عام التدريب بالشركة القابضة، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة الإحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة، الموضوعة من إدارة دعم مراكز التدريب، في مختلف المجالات الفنية والإدارية، لتطوير الأداء المؤسسى بالشركات التابعة.