حزب التجمع: من الضروري تجنب وضع أية علامات تدل على هوية الناخب في ورقة الاقتراع.. فيديو

أكد عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، على ضرورة عدم وضع الناخب أي علامة تدل على هويته، في ورقة الاقتراع ، حتى لا يبطل صوته.





وأضاف عبد الناصر قنديل ، خلال تغطية خاصة ، لانتخابات الشيوخ ن على فضائية صديى البلد ، أن الناخب يجب أن يدرك الفرق بين الفردي والقوائم ، لأن عد إدراك الفرق عند الاختيار يبطل الأصوات في انتخابات القوائم يتم وضع علامة واحدة ، إما بالموافقة أو عدم الموافقة ،وفي قائمة الفردي ، يتم أختيار عدد الناخبين ، حسب المرشحين في كل محافظة.





وتنطلق اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ ، وتستمر حتى الغد، الأربعاء، والتي يتنافس فيها 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).















