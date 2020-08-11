حزب التجمع : حزب مستقبل وطن نجح في التحول لرقم مهم في الحياة السياسية ..فيديو

قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع ،إن مجلس الشيوخ يقوم بدور مهم كبيت للخبرة ، وعرض بدائل للسياسات العامة على متخذي القرار .





وأضاف عبد الناصر قنديل ، خلال تغطية خاصة، لانتخابات الشيوخ ، على فضائية صدى البلد ، أن مجلس الشيوخ يحتاج لكفاءات ، وتم تقدم 912 مرشحا راغبا في الترشح ، ويدل على الاهتمام بالعملية الانتخابية ، وتم تصفيتهم إلى 787 مرشحا ، حسب قرارات المحكمة الإدارية العالية ، موضحا أن القوى السياسية نجحت في تقديم مرشحين جيدين للحياة السياسية .





وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، إلى أن حزب مستقبل وطن نجح لتحول رقم مهم في المعادلة السياسية ، وحسن انتقاء المترشحين ، موضحا أن ترشح النائب محمد أبو العينين ، حقق زخم شعبي كبير مكنه من الفوز .



