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حزب التجمع : حزب مستقبل وطن نجح في التحول لرقم مهم في الحياة السياسية ..فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:10 ص
عبد الناصر قنديل
عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع
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نورهان رأفت
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع ،إن مجلس الشيوخ يقوم بدور مهم كبيت للخبرة ، وعرض بدائل للسياسات العامة على متخذي القرار .

وأضاف عبد الناصر قنديل ، خلال تغطية خاصة، لانتخابات الشيوخ ، على فضائية صدى البلد ، أن مجلس الشيوخ يحتاج لكفاءات ، وتم تقدم 912 مرشحا راغبا في الترشح ، ويدل على الاهتمام بالعملية الانتخابية ، وتم تصفيتهم إلى 787 مرشحا ، حسب قرارات المحكمة الإدارية العالية ، موضحا أن القوى السياسية نجحت في تقديم مرشحين جيدين للحياة السياسية .

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، إلى أن حزب مستقبل وطن نجح لتحول رقم مهم في المعادلة السياسية ، وحسن انتقاء المترشحين ، موضحا أن ترشح النائب محمد أبو العينين ، حقق زخم شعبي كبير مكنه من الفوز .

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