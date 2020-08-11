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أخبار البلد

بالأغانى الوطنية وخيمة علم مصر.. شاهد مدرسة قصر الدوبارة تستقبل الناخبين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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مصطفى رماح _ عمرو سيد
استعدت مدرسة قصر الدوبارة بالقاهرة، لاستقبال الناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وتزينت أسوار المدرسة بعلم مصر كما تم تجهيز خيمة تحمل علم مصر ليمر من خلالها الناخبين بعيدا عن آشعة الشمس.

يذكر أن لجان الاقتراع فتحت أبوابها فى اليوم الثلاثاء فى أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل وتستمر العملية التصويتية حتى غدا الأربعاء 12 أغسطس.

وكانت أعلنت اللجنة العليا للانتخابات ، أن أخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره.

ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.

وفي حالة وجود جولة إعادة يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الاثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.

وتجري انتخابات الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر في الخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، ويكون الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
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