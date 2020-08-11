16 و17 أغسطس موعد اختبار الطلاب المتقدمين للالتحاق بفصل البترول بمطروح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح أنه تم تحديد يومي الأحد ١٦ أغسطس الجاري والاثنين ١٧ أغسطس موعدا للاختبار الإلكتروني للطلاب المتقدمين للالتحاق بفصل البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية بنين.





وأكد سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الاختبارات تجرى وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر مركز التطوير التكنولوجي .





وأضاف أنه تم تحديد يوم الخميس ٢٠ أغسطس موعدا للطلاب الذين قد يتخلفوا عن الحضور خلال اليومين المحددين للاختبار .





.

وأكد النيلي على ضرورة الالتزام بالجدية والإخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية بما يساهم بصورة فعالة ومؤثرة في مواصلة الارتقاء بالعملية التعليمية بكافة مدارس مطروح. .



