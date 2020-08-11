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محافظات

محافظ القليوبية يتابع غرفة عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020..صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة بديوان عام المحافظة لليوم الاول من الانتخابات والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والمديريات والمجلس القومي للمرأة.


وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول السادة المستشارين إلي لجان الانتخابات
مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات ومشيرا الى انه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

واضاف علي أنه تم رفع حالة الطواريء بالمحافظة بدء من اليوم وحتي نهاية العملية الانتخابية لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل علي مدار الـ24 ساعة وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم أيضا.

واشار الى أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت و أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وازالة أي معوقات وتم تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

 

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

 

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

 

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

 

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.


محافظ القليوبية يتابع غرفة عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020..صور
محافظ القليوبية يتابع غرفة عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020..صور
محافظ القليوبية يتابع غرفة عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020..صور
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