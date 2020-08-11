مجلس الشيوخ.. فرق طبية لفحص الناخبين بالكاشف الحراري في لجان الغربية.. فيديو

شهدت لجان انتخابات التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية ، اليوم الثلاثاء، انتظام لجان التصويت وفتح أبوابها في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات علي مستوي قري ومراكز المحافظة .





ودفعت مديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بعدد من فرق الطواقم الامنية وفنيات الصحة لإجراء الكاشف الحراري علي كافه الناخبين الوافدين للوقايه من اخطار تفشي فيروس كورونا.





وجاء ذلك احت إشراف قضائي، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش والشرطة.





كما توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصوات فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستورى.



