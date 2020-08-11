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محافظات

مجلس الشيوخ.. فرق طبية لفحص الناخبين بالكاشف الحراري في لجان الغربية.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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احمد علي
شهدت لجان انتخابات التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، انتظام لجان التصويت وفتح أبوابها في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات علي مستوي قري ومراكز المحافظة .

ودفعت مديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بعدد من فرق الطواقم الامنية وفنيات الصحة لإجراء الكاشف الحراري علي كافه الناخبين الوافدين للوقايه من اخطار تفشي فيروس كورونا.

وجاء ذلك احت إشراف قضائي، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش والشرطة.

كما توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصوات فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستورى.

جدير بالذكر أنه تجرى الانتخابات بمحافظة الغربية ، فى 804 لجنة موزعة داخل 694 مقرا على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة، الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألفا، و350 مواطنا، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى يتنافس فيها 30 مرشحا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.
مجلس الشيوخ.. فرق طبية لفحص الناخبين بالكاشف الحراري في لجان الغربية.. فيديو
مجلس الشيوخ.. فرق طبية لفحص الناخبين بالكاشف الحراري في لجان الغربية.. فيديو
مجلس الشيوخ.. فرق طبية لفحص الناخبين بالكاشف الحراري في لجان الغربية.. فيديو
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