الجيش الكويتي يؤكد سلامة واستقرار الحدود الشمالية.. انفجار بيروت يطيح بالحكومة اللبنانية وسط حالة من الغضب الشعبي.. وأكثر من 20 مليون إصابة بـ كورونا حول العالم.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

الكويت.. حالات الشفاء من كورونا تتخطى 64 ألفًا

دياب يعلن استقالة الحكومة على وقع انفجار بيروت والاحتجاجات

اليونان ترفع حالة التأهب بعد إرسال تركيا سفينة "أبحاث" شرق المتوسط

«حماس» تختبر إسرائيل بـ «دفعة صواريخ» والاحتلال يلمح إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى

قتلى وجرحى في احتجاجات عنيفة جنوبي إثيوبيا

أمريكا: أي لقاح لـ«كورونا» نتوصل إليه سيصبح متاحًا لبقية العالم

ترامب يقترح عقد قمة مجموعة السبع بعد الانتخابات الأمريكية









تناولت الصحف الكويتية، اليوم الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، سلطت صحيفة "القبس" على نفي رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، كما أكدت بأن الحدود مستقرة وآمنة.









في سياق متصل، أشارت صحيفة "الوطن" إلى ما قاله مصدر أمني عراقي، مساء أمس، الاثنين، إن انفجارا وقع قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت.









وأضافت المصادر الأمنية أن الانفجار على الحدود بين البلدين نجم عن استهداف جماعة مسلحة قاعدة عسكرية أمريكية.









وأشارت إلى أن تلك الجماعة قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى داخل قاعدة للجيش الأمريكي قرب الحدود مع الكويت.









وقد لفتت صحيفة "الراي" إلى ما قاله النائب الكويتي علي الدقباسي أن الخبر الذي لا يصدر من جهة رسمية هو والعدم سواء، محذرا من ما ينشر في الحسابات الوهمية من تعرض مركز حدودي كويتي للتخريب.









وقال الدقباسي إن الجيش الكويتي نفى في بيان رسمي تعرض مركز حدودي للتخريب، وما ينشر من أخبار في الحسابات الوهمية يستهدف نشر الأخبار الكاذبة ومسئوليتنا جميعا التصدي لها، مؤكدا أنها سلاح يستخدمه العدو لزعزعة أمننا وبعض الكلمات أشد من الرصاص، مضيفا «الخلاصة: الخبر غير الصادر من جهة رسمية هو والعدم سواء».









وأبرزت صحيفة "الوطن" إعلان وزارة الصحة أمس، الاثنين، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد19) في دولة الكويت 64028 حالة بعد تعافي 509 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.









كما أعلنت وزارة الصحة أمس، الاثنين، تسجيل 687 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 72400 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 482 حالة.









عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "الوطن"، باستقالة رئيس الحكومة حسان دياب ومعه حكومته أمس، وفق ما توقعت «الأنباء» مفضلا الاستقالة الجماعية، على الاستقالات المتدرجة لوزرائه الذين بلغو 4 حتى أمس، أو إسقاط حكومته أمام مجلس النواب يوم الخميس المقبل، حفاظًا على ماء الوجه، كما قال لوزرائه صباح أمس.









وقد ترافق إعلان الحكومة الاستقالة مع تجدّد المظاهرات الغاضبة لليوم الثالث على التوالي، حيث وقعت اشتباكات في وسط بيروت ومحيط البرلمان بين قوات الأمن والمحتجين الذين حاولوا تجاوز الحواجز المنصوبة لدخول المجلس.









وفي الشأن نفسه، قالت صحيفة "الراي" إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أعلن أن برنامج الأغذية العالمي سيرسل 50 ألف طن قمحا إلى بيروت لتعزيز الإمدادات الوطنية.









وأوضحت صحيفة "الأنباء" أن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية أطلقت دفعة من الصواريخ «التجريبية» من قطاع غزة باتجاه البحر، بعد ساعات على شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على موقع لها، وفق مصادر أمنية وشهود عيان، فيما ألمحت اسرائيل الى امكانية تحقيق هدوء في القطاع في حال استعادتها اسراها لدى حركة «حماس».









وأوضحت صحيفة "الوطن" أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن جنوبي إثيوبيا، في أحدث أعمال العنف التي تأتي مع مطالبة عدد كبير من الجماعات العرقية بمزيد من الاستقلال.









وقال ماثيوس بالتشا، المتحدث باسم حزب حركة ولايتا الوطنية المعارض، إن الاحتجاجات اندلعت نتيجة اعتقال مسئولين محليين ونشطاء يسعون إلى إقامة إقليم مستقل جديد لجماعتهم العرقية (ولايتا)، وأضاف أن السلطات اعتقلت أحد أعضاء الحزب.









وقالت صحيفة "الأنباء" إن تركيا أرسلت سفينة أبحاث للمسح الزلزالي في المنطقة المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، في خطوة دفعت اليونان إلى رفع حالة التأهب.









وتهدف المهمة إلى التنقيب عن رواسب نفط وغاز محتملة جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.









ودعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى اجتماع مع قادة الجيش يوم الاثنين، بعد أن أصدرت تركيا تحذيرا بحريا دوليا، يُعرف باسم "نافتكس".









دوليا، قالت صحيفة "الأنباء" إن عدد المصابين بفيروس كورونا تخطى 20 مليون حالة حول العالم، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز.









وسجّلت الولايات المتحدة وحدها أكثر من ربع مجموع عدد الإصابات المؤكدة، بحسب الإحصاءات، لتصبح أكثر البلاد تضررًا من الوباء.









ويستمر عدد الإصابات في الارتفاع يوميا، وتشهد البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا تفشيا واسعًا للوباء.









وتحاول حكومات الدول المختلفة أن توازن بين تخفيف قيود الإغلاق وبين ارتفاع عدد الضحايا.









وأشارت صحيفة "القبس" إلى إعلان وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار أمس، الاثنين، إن أي لقاح أو علاج تتوصل إليه الولايات المتحدة لمرض كوفيد-19 سيصبح متاحًا أمام بقية العالم فور تلبية احتياجات بلاده.











وهناك أكثر من 200 لقاح محتمل للمرض يجري تطويرها على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 20 لقاحًا في مرحلة التجارب السريرية على البشر. وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير لقاح قبل نهاية العام رغم أن اللقاحات عادة تحتاج لعدة سنوات من التطوير والاختبار لضمان السلامة والفاعلية.









وأوضحت صحيفة الراي أن عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا انخفض في الولايات المتحدة بنسبة 16 في المائة إلى نحو 7200 شخص الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض في حالات الوفاة بعد أربعة أسابيع من الزيادة وفقا لإحصاء رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات.









وذكرت صحيفة "الوطن" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض لبرهة قبل أن يعود إلى قاعة المؤتمر ليخبر الصحافيين أنه "يبدو أن الأمور تحت السيطرة بشكل ممتاز".











وقطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض، لبرهة قبل أن يعود إلى قاعة المؤتمر ليخبر الصحافيين أنه "يبدو أن الأمور تحت السيطرة بشكل ممتاز".











وقالت صحيفة "الجريدة" إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استضافة قمة مجموعة السبع بعد انتخابات نوفمبر، قائلا إنه سيدعو إليها دولا تستثنى عموما من المؤتمرات الدولية.









وقال ترامب خلال إيجاز صحافي بشأن وباء كوفيد-19 "أميل أكثر لتنظيمه في وقت ما بعد الانتخابات. كنا سنجريه في سبتمبر".









وأضاف: "بإمكاننا عقده عبر الإنترنت أو من خلال اجتماع (مباشر)، لكنني أقترح الآن وقلت لمعاوني بالأمس لما لا نعقده في وقت ما بعد الانتخابات عندما يكون هناك مزيد من الوقت للتفكير في الأمر لأنه غاية في الأهمية".









وذكرت صحيفة "الراي" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتبر أمس، الاثنين، أن محاولات العبور عبر قناة المانش إلى المملكة المتحدة «غبية وخطيرة وإجرامية»، وذلك عشية محادثات في باريس حول تدفق أعداد غير مسبوقة لمهاجرين عبر هذه الطريق.









ويتوجه وزير الهجرة البريطاني كريس فيلب اليوم، الثلاثاء، إلى باريس بهدف دفع السلطات الفرنسية إلى تعزيز تصديها للهجرة غير الشرعية.







