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رياضة

بتهمة التزوير.. تحديد موعد محاكمة رونالدينيو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:50 ص
رونالدينيو
رونالدينيو
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محمد السعيد
حدد سلطات دولة بارجواي موعد مثول الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، أمام القضاء بتهمة التزوير.
وكانت شرطة دولة بارجواري ألقت القبض على رونالدينيو وشقيقه في شهر مارس الماضي، بتهمة محاولة دخولهما البلاد بجواز سفر مزور. 

وذكرت صحيفة " إيه بي سي كارلر" في بارجواي، أن رونالدينيو وشقيقه سميثلان أمام القضاء يوم 24 أغسطس الجاري. 

ويعد رونالدينيو أحد أبرز أساطير كرة القدم على مر تاريخها، حيث توج بالعديد من الألقاب أبرزها كوبا أمريكا 1999، وكأس العالم 2002 وكأس القارات 2005 مع منتخب البرازيل، بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وتحقيق العديد من الإنجازات الفردية أهمها أفضل لاعب في العالم مرتين 2004 و2005،  والكرة الذهبية موسم 2005، وأفضل لاعب في أوروبا موسم 2006.
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