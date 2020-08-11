AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سينما مصر وسؤال " الهوية " في فيلم وثائقي لـ صلاح هاشم

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
Advertisements
شيري نبيل
إنتهى الكاتب والناقد والمخرج صلاح هاشم المقيم في باريس.فرنسا، مع زميله المونتير ومدير التصوير اللبناني الكبير سامي لمع المقيم في كوبنهاجن، الدانمرك، من وضع اللمسات الأخيرة في فيلمهما الوثائقي الجديد بعنوان " سينما مصر.سؤال الهوية " الذي يمثل الجزء الثاني من ثلاثية " سحر السينما المصرية الخفي " التي تسأل، أين ياتري يكمن سحر السينما المصرية الخفي، وعلاقتها بالحضارة الفرعونية، ومنذ اختراع الصورة،على جدران معابد مصر الفرعونية القديمة،على يد المصورين المصريين، منذ 7 آلاف سنة..

والمعروف أن الجزء الأول من الثلاثية، بعنوان " وكأنهم كانوا سينمائيين" ينبه الى أن هؤلاء المصورين القدامي ،ومنذ عصر الآسرات، سجلوا صورا لطقوس الحياة في مصر القديمة، على جدران المعابد، وكأنهم كانوا سينمائيين أو مصورين من دون " كاميرا"..

وعرض هذا الجزء الأول وأعجب به الجمهو،ر وأشاد به النقاد ، فقد كان بمثابة " تكريم" لتراث مصر السينمائي العريق، و" تحية" لمخرجيها الكبار من أمثال صلاح أبو سيف ومحمد كريم وأنور وجد ي وشادي عبد السلام وغيرهم..

والفيلم الجديد ،يمثل الفيلم الوثائقي الخامس، للناقد والمخرج المصري صلاح هاشم الذي تفرغ لاخراج الافلام الوثائقية، التي تحكي عن تاريخ مصر وأعلامها، وذاكرتها، مثل فيلمه  " أول خطوة " عن ثورة 25 يناير 2011، وفيلم" البحث عن رفاعة " انتاج 2008عن " مونتسكيو العرب " رفاعة رافع الطهطاوي "، ورائد نهضة مصر الحديثة، الذي عرض في العديد من المهرجانات والمتاحف والمراكز الثقافية العالمية، مثل متحف الحضارات المتوسطية والأوروبية MUCEM في مارسيليا،و "أوبرا الأسكندرية"، والمعهد الفرنسي في المنيرة، ودائرة السينما الملكية الأردنية، ومركز الثقافة السينمائية ،ومركز ثروت عكاشة الثقافي وغيرها..

يناقش الجزء الثاني  الجديد من ثلاثية "سحر السينما المصرية الخفي" من خلال حوارمع الناقد والمخرج السينمائي المصري الكبير د.صبحي شفيق، علاقة السينما المصرية بسؤال الهوية ، وأنا مين ؟ الذي صار الآن يشغل،وأكثر من أي وقت مضى، فكر مجتمعاتناالإنسانية..

ويعتبر د.صبحي شفيق في مداخلته في الفيلم ، أن السينما، هي أهم فن، يحمل الإجابة على هذا السؤال..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اختيار سينمائيين عرب ضمن أعضاء أكاديمية الأوسكار.. النسبة الأكبر للسيدات وغياب لممثلي مصر

في سينما بـ 6 أكتوبر.. أحمد حاتم وهنا الزاهد يحتفلان بفيلم الغسالة

ترشيحاتنا

علي جمعة يحذر من تسمية البشر أو وصفهم بـ3 أسماء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

ليلة ارتجف فيها الرئيس الأمريكي| دقائق أثارت فضول العالم.. ترامب يغادر المؤتمر الصحفي ويعود بسبب إطلاق نار.. نقل المسلح إلى المستشفى بعد إصابته

في ذكرى ميلاد محمد كمال.. من هو شرفنطح الذي لا يعرفه الكثيرون؟

هل تصح الصلاة مع بداية الأذان أم يشترط انتهاؤه.. أمين الفتوى يجيب

هل تكرار التشهد الأخير يبطل الصلاة.. مستشار المفتي يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تعيسة الحظ تقع ضحية لهجوم خفاش مصاب بعدوى خطيرة أمام منزلها

بعد العثور على طفلهما جثة هامدة.. أب وأم مهددان بالسجن لمدة 20 عامًا

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك