صندوق تطوير التعليم يتعاون مع الأعلى للجامعات في خطة التحول الرقمي

قال الدكتور أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الصندوق، ناقش عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بموازنة العام المالي الجديد والحساب الختامي للعام المنقضي، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون في بعض المشروعات بين الصندوق ووزارة التعليم العالي.





وأضاف في بيان الصحفي الصادر عن الصندوق، اليوم، أن المجلس وافق خلال الاجتماع على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2020 /2021، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2019 /2020، كما تمت الموافقة على مشاركة صندوق تطوير التعليم في البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ والذي يهدف إلى تقييم كافة الجامعات الحكومية على التحول الرقمي لكي تتحول إلى جامعات ذكية.





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وأوضح «الحيوي» أن المجلس وافق أيضًا على قيام الصندوق بتقديم المساندة والدعم المالي والتمويل للدراسات والمشروعات الخاصة بوزارة التعليم العالي، والتي تشمل دراسات تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية، وخطط الوزارة في التحول الرقمي والتعليم عن بعد.





وتابع: أن المجلس وافق على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم وأسيوط خلال العام المالي 2020 /2021، كما وافق أيضًا على تشكيل لجنة لدراسة نقل تبعية مجمعي التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية والفيوم إلى الجامعات التكنولوجية من السادة ممثلي وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق تطوير التعليم، ورؤساء الجامعات التكنولوجية وعضو من الرقابة الإدارية).





وأشار «الحيوي» إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض مقترح اللائحة الأساسية والإدارية والمالية لمركز خدمة المجتمع بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة التابعة للصندوق وتم الاتفاق على أن ترسل لوزارة المالية لمراجعتها، كما وافق المجلس على استكمال تمويل المرحلة الأولى لمشروع تطوير المعاهد الفنية للتمريض "نظام سنتين" التابعة لوزارة الصحة والسكان والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.





واستكمل الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بأن المجلس وافق على مساهمة الصندوق في تطوير مناهج المدارس الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة الإمكانيات المادية الخاصة بصندوق دعم الغزل والمنسوجات من المعامل والورش والقاعات الدراسية.



