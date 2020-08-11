أكبر حدث افتراضي تكنولوجي..بدء التسجيل لحضور "أسبوع العلوم العربي"

تنطلق فعاليات "أسبوع العلوم العربي" - أكبر احتفالية افتراضية للعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي - الشهر الجاري عبر الإنترنت في الفترة من 15 إلى 23 أغسطس 2020، تحت شعار "رؤى مستقبلية".

حيث تم فتح باب التسجيل لحضور فعاليات الأسبوع يوم الأربعاء 5 أغسطس





الفرصة متاحة لكل من يهتم بالعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي بالمشاركة والحضور والاستفادة بشكلٍ مجاني من المحتوى العلمي والتقني من جميع الخبراء والمتخصصين.





قال الدكتورفاروق الباز رئيس مجلس امناء اسبوع العلوم العربي ان "أسبوع العلوم العربي" هو مبادرة إقليمية تهدف لتمكين الجمهور العربي العام من التعرف على العلوم والتكنولوجيات الحديثة، يتم ذلك من خلال زيادة اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا وتبسيطها للمجتمع عبر فعالياتٍ متعددة تشمل محاضرات عامة، وجلسات نقاشية، ومسابقات تفاعلية، ولقاءات شخصية مع العلماء والخبراء العرب، بالإضافة إلى برامج علمية ترفيهية، وذلك في تجربة افتراضية كاملة تقام عبر منصة مبتكرة تسمح للجميع بحضور الفعاليات بشكلٍ مجاني أثناء بقائهم في المنزل.





وأضاف ان الهدف هذا العام من الحدث هو استكشاف شكل المستقبل والتطورات التكنولوجية الجديدة من خلال خمسة مواضيع رئيسية: العودة إلى الأساسيات ، والأرض المستدامة ، والعلوم في الحياة اليومية ، والتأهب للكوارث، والتوقعات التكنولوجية مشيرا الي ان ذالك يأتي تحت هدفٍ واحد وهو بناء مجتمع متحمس للعلوم والتكنولوجيا وزيادة الاهتمام بالعلوم والابتكار والهندسة والتكنولوجيا ودورها في الحفاظ على المجتمع والاقتصاد في جميع أنحاء الدول العربية، وكذلك استهداف الأعمار المختلفة.



