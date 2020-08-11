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برلمان

متسيبوش حقكم.. زعيم الأغلبية يوجه رسالة للمواطنين بعد الإدلاء بصوته

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:51 ص
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية
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فريدة محمد
أكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبي، أن المشاركة السياسية للمواطنين والإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني.


وأوضح "القصبي"، في تصريحات صحفية، عقب الإدلاء بصوته منذ قليل، أنه يجب على المواطن أن يستخدم حقه ويشارك ويدعم الدولة المصرية فى تأسيس مؤسساتها الديمقراطية وأنه استكمال لمؤسسات الدولة.


ومجلس الشيوخ ذو أهمية كبيرة، حيث سيضم مجموعة من أصحاب الفكر والخبرات السياسية والتشريعية وسوف يكون له أثر إيجابى على العملية التشريعية بمصر موجها رسالته لجموع المصريين "ماتسيبوش حقكم".


وبدأت اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.


بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.


كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.


وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.


وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
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