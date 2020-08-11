الاتحاد الزراعى: نثق فى حرص المصريين على المشاركة الإيجابية بانتخابات الشيوخ

ناشد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، جموع المصريين المشاركة والتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ التى تتم اليوم، الثلاثاء، وغدًا، الأربعاء، داخل مصر.









وأكد أن المشاركة في الانتخابات لها أهمية كبرى باعتبارها الركيزة الأساسية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان، وهى واجب وطنى واستحقاق دستوري.









وأعرب "حمادة" فى بيان له أصدره اليوم، عن ثقته التامة فى حرص المصريين على المشاركة الإيجابية فى هذه الانتخابات، مؤكدا أن المصريين صناع ثورة 30 يونيو عام 2013 قادرون على صناعة مجلس الشيوخ من خلال اختيار أفضل العناصر من بين المرشحين لتمثيلهم داخل مجلس الشيوخ.







