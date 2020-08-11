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أخبار البلد

الاتحاد الزراعى: نثق فى حرص المصريين على المشاركة الإيجابية بانتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
ناشد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، جموع المصريين المشاركة والتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ التى تتم اليوم، الثلاثاء، وغدًا، الأربعاء، داخل مصر.


وأكد أن المشاركة في الانتخابات لها أهمية كبرى باعتبارها الركيزة الأساسية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان، وهى واجب وطنى واستحقاق دستوري.


وأعرب "حمادة" فى بيان له أصدره اليوم، عن ثقته التامة فى حرص المصريين على المشاركة الإيجابية فى هذه الانتخابات، مؤكدا أن المصريين صناع ثورة 30 يونيو عام 2013 قادرون على صناعة مجلس الشيوخ من خلال اختيار أفضل العناصر من بين المرشحين لتمثيلهم داخل مجلس الشيوخ.


ونوه إلى أن الشعب المصرى العظيم دائما يضرب المثل والقدوة فى الممارسة الديمقراطية الصحيحة، فالواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن المصريين دائما يحرصون على المشاركة فى جميع الاستحقاقات السياسية والبرلمانية لصنع مستقبل مصر.
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