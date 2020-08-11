كيف تقاوم هوس الشراء.. علامات تدل على اندفاعك لاقتناء المشتريات

هل أنت من النوع الذي يتحول إلى شخص مختلف بمجرد دخولك إلى المتجر؛ أم انك تتسوق لشراء الأشياء الأساسية فقط؟





موقع "بولد سكاي" الهندي كشف عن علامات تظهر على الأشخاص تؤكد أنهم مندفعون فى الشراء وعليهم التوقف عن ذلك لعدم اهدار المال.





اقرأ أيضا :





ووفقا لما نشره الموقع فإنه بالنسبة لعدد كبير من الناس ، وخاصة النساء ، لا يتعلق التسوق بشراء الأشياء الأساسية ، بل يتعلق بالملل والعلاج وغير ذلك الكثير. كل شيء على ما يرام ، باستثناء أنه في بعض الأحيان ينتهي بك الأمر مع الكثير من الأشياء التي لا تحتاجها حقًا ، بالإضافة إلى ثقب في جيبك. قد يبدو على الملابس ذو الأسعار الباهزة السمن أو زوج الأحذية ذات الكعب الأسود صفقة كبيرة في المتجر ، ولكن قد لا يتم استخدامه في أي وقت في العام المقبل.





كيف يمكنك كسر حلقة التسوق الدافع؟





أولًا ، حاول معرفة سبب رغبتك في شراء شيء ما. قد يكون الأمر مجرد أنك تشعر بالملل وليس لديك طريقة أفضل لقضاء أمسية. في مثل هذه الظروف ، ابحث عن شيء أفضل من التسوق ، مثل الذهاب في نزهة على الأقدام أو زيارة المكتبة ؛ أي شيء تهتم به. لن توفر المال فحسب ، بل ستشعر أيضًا بالرضا في استغلال وقتك بشكل أفضل.





في أغلب الأحيان ، ستلاحظ أنك تقوم بعمليات شراء باهظة عندما تشعر بالحماس أو عندما تشعر بالضعف الشديد. تتمثل الخطوة الأولى في تحديد مثل هذه المواقف مسبقًا والاستعداد. ما لم يكن لديك شيء محدد للغاية في الاعتبار ، فمن الأفضل تجنب المتاجر باهظة الثمن عندما تكون في مثل هذه الحالة المزاجية. اعلم أنك تريد شراء شيء ما والتوجه إلى مناطق التسوق الأرخص. في جميع الاحتمالات ، قد تحصل على صفقات جيدة بالإضافة إلى الشعور الجيد بشراء شيء ما.



