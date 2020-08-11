الوطني للاستشارات القانونية: إقبال الشباب بكثافة على التصويت نقطة مهمة في تاريخ انتخابات الشيوخ

أثنى رامي محسن ، مدير المركز الوطني للإستشارات القانونية،على المشهد الانتخابي اليوم في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى اهتمام الناخب المصري بالحياة السياسية، متوقعا ارتفاع الإقبال بشكل أكبر خلال الساعات القادمة .





وأضاف رامي محسن ، خلال التغطية الخاصة ، لانتخابات الشيوخ ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن إقبال الشباب بشكل كبير ، يعد نقطة عظيمة ومهمة في تاريخ تلك الانتخابات ، داعيا كافة المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ .





وأشار "محسن " ، أن الذي لن يشارك في انتخابات الشيوخ ، فهو يبرهن على ضعف قدرته السياسية ، وعدم أحقية غير المشارك في محاسبة النواب .





كما أشاد "الوطني للاستشارات القانونية " ، بالتنظيم الجيد لانتخابات الشيوخ ، وتذليل كافة الصعوبات ، أمام الناخبين .