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الوطني للاستشارات القانونية: إقبال الشباب بكثافة على التصويت نقطة مهمة في تاريخ انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:20 م
رامي محسن ، مدير
رامي محسن ، مدير المركز الوطني للإستشارات القانونية
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نورهان رأفت
أثنى رامي محسن ، مدير المركز الوطني للإستشارات القانونية،على المشهد الانتخابي اليوم في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى اهتمام الناخب المصري بالحياة السياسية، متوقعا ارتفاع  الإقبال بشكل أكبر خلال الساعات القادمة .

وأضاف رامي محسن ، خلال التغطية الخاصة ، لانتخابات الشيوخ ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن إقبال الشباب بشكل كبير ، يعد نقطة عظيمة ومهمة في تاريخ تلك الانتخابات ، داعيا كافة المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ .

وأشار "محسن " ، أن الذي لن يشارك في انتخابات الشيوخ ، فهو يبرهن على ضعف قدرته السياسية ، وعدم أحقية غير المشارك في محاسبة النواب .

كما أشاد "الوطني للاستشارات القانونية " ، بالتنظيم الجيد لانتخابات الشيوخ ، وتذليل كافة الصعوبات ، أمام الناخبين .
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