مجلس_الشيوخ يتصدر تويتر.. ومغردون: صوتك أمانة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #مجلس_الشيوخ، تزامنا مع اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ2020 .
وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "معدي على ميدان مصطفى محمود وانا في طريقي للشغل الساعة ٧ لقيت الميدان مليان شباب بأعداد كبيرة.. قولت في عقل بالي معقول الشباب عملوها و اختاروا ميعاد للثورة من الفجر.. فعلا الشباب دايما مبدع.. قولت انضم ليهم وأشارك أحلامهم في التغيير ..#مجلس_الشيوخ" و"على المصريين مسئولية الإمعان في اختيار من يستحق تمثيلهم.. انتخابات #مجلس_الشيوخ #إنزل_شارك". #شارك_وخليك_إيجابي".
وعلق آخرون" #مجلس_الشيوخ.. هنقول للعالم كله تعالوا لمصر وطلوا.. هنقولها بصوت عالي مصر وطنا الغالى" و"#مجلس_الشيوخ #صوتك_امانة انزل وشارك".
وأضاف آخرون "#مجلس_الشيوخ
اوعى وشك.. المصريين اهم" و "اهم مميزات مجلس الشيوخ زيادة حجم التمثيل للشباب والمرأة والفئات اللي بتدور عن مساحة في العمل العام، ودا مش بيتعارض مع فكرة الدولة، في التأهيل والتدريب و الاستفادة من الخبرات #مجلس_الشيوخ #صوتك_امانة".