مجلس_الشيوخ يتصدر تويتر.. ومغردون: صوتك أمانة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #مجلس_الشيوخ ، تزامنا مع اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 202‪0 .







وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏معدي على ميدان مصطفى محمود وانا في طريقي للشغل الساعة ٧ لقيت الميدان مليان شباب بأعداد كبيرة.. قولت في عقل بالي معقول الشباب عملوها و اختاروا ميعاد للثورة من الفجر.. فعلا الشباب دايما مبدع.. قولت انضم ليهم وأشارك أحلامهم في التغيير ..‎#مجلس_الشيوخ" و"على المصريين مسئولية الإمعان في اختيار من يستحق تمثيلهم.. انتخابات ‎#مجلس_الشيوخ ‎#إنزل_شارك ".‎ #شارك_وخليك_إيجابي".





وعلق آخرون" ‏‎#مجلس_الشيوخ.. هنقول للعالم كله تعالوا لمصر وطلوا.. هنقولها بصوت عالي مصر وطنا الغالى" و"‏‎#مجلس_الشيوخ ‎#صوتك_امانة انزل وشارك".







