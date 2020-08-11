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أخبار البلد

#مجلس_الشيوخ يتصدر تويتر.. ومغردون: صوتك أمانة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:17 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #مجلس_الشيوخ، تزامنا مع اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ202‪0 .

وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏معدي على ميدان مصطفى محمود وانا في طريقي للشغل الساعة ٧ لقيت الميدان مليان شباب بأعداد كبيرة.. قولت في عقل بالي معقول الشباب عملوها و اختاروا ميعاد للثورة من الفجر.. فعلا الشباب دايما مبدع.. قولت انضم ليهم وأشارك أحلامهم في التغيير ..‎#مجلس_الشيوخ" و"على المصريين مسئولية الإمعان في اختيار من يستحق تمثيلهم.. انتخابات ‎#مجلس_الشيوخ ‎#إنزل_شارك".‎ #شارك_وخليك_إيجابي".

وعلق آخرون" ‏‎#مجلس_الشيوخ.. هنقول للعالم  كله تعالوا  لمصر وطلوا.. هنقولها بصوت عالي مصر وطنا الغالى" و"‏‎#مجلس_الشيوخ ‎#صوتك_امانة انزل وشارك".


وأضاف آخرون "‏‎#مجلس_الشيوخ
اوعى وشك.. المصريين اهم" و "‏اهم  مميزات مجلس الشيوخ زيادة حجم التمثيل للشباب والمرأة والفئات اللي بتدور عن مساحة في العمل العام، ودا مش بيتعارض مع فكرة الدولة، في التأهيل والتدريب و الاستفادة من الخبرات  ‎#مجلس_الشيوخ ‎#صوتك_امانة". 
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