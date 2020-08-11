ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بالفيوم

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث الطرق بمديرية أمن الفيوم والمعينة بأحد الأكمنة الأمنية بدائرة مركز شرطة الفيوم من ضبط سيارة ملاكى قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) وبرفقته شخصين (عاطل، عامل - لأحدهما معلومات جنائية).



وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وذلك حال قدومهم من القاهرة إتجاه بنى سويف تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

