محافظ دمياط: تطهير كافة اللجان الانتخابية وتوفير كمامات للناخبين ..فيديو

قالت محافظ دمياط، منال عوض، إنه خلال الـ48 ساعة الماضية تم تنظيم جولات على اللجان الانتخابية بالمحافظة كلها، لافتة إلى أنه تم تحضير اللجان واستبعاد الفصول الضيقة والتى لا تتناسب مع كبار السن.





وأضافت محافظ دمياط،خلال لقاء على فضائية " اكسترا نيوز" ان هناك 251 لجنة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الاقبال كبير جدًا منذ الصباح الباكر فى اللجان الانتخابية فى المراكز.





وناشدت محافظ دمياط ، المواطنين بضرورة المشاركة فى الاستحقاق الدستورى، خاصة وان مجلس الشيوخ مهم مثل مجلس النواب ويجب اختيار العضو الممثل فيه بعناية.





وتابعت أنه هناك تواصل مع اللجان الانتخابية وغرف العمليات للوقوف على أى مخالفات فى العملية الانتخابية، منوهة بأنه تم تطهير كافة للجان الانتخابية ووضع بوابات تعقيم على اللجان الانتخابية وتوفير الكمامات للناخبين.