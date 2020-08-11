إنفوجراف.. تعرف على منطقة صناعة الأثاث والصناعات المكملة بدمياط

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف حول المنطقة الصناعية لصناعة الأثاث والصناعات المكملة بدمياط.
واوضح الانفوجراف ان المنطقة الصناعية لصناعة الأثاث والصناعات المكملة بدمياط تعتبر إحدى المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسهم في زيادة صادرات الأثاث.
وتتضمن المنطقة ٥٤ هنجرًا يحتوي على ١٣٤٨ مصنعًا وورش لتصنيع الأثاث والصناعات ومركز تكنولوجيا الأثاث، و٥ مراكز خدمية تشتمل على ورش مركزية لخدمة صغار الصناع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز اطفاء وعيادة طبية.