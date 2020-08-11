إنفوجراف.. تعرف على منطقة صناعة الأثاث والصناعات المكملة بدمياط

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف حول المنطقة الصناعية لصناعة الأثاث والصناعات المكملة بدمياط.





واوضح الانفوجراف ان المنطقة الصناعية لصناعة الأثاث والصناعات المكملة بدمياط تعتبر إحدى المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسهم في زيادة صادرات الأثاث.



