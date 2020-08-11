أحمد حسن: الأهلي حسم لقب الدوري بنسبة 90%.. وسيعاني في أفريقيا

أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز بنسبة 90%، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى مهاجم قوي خلال المرحلة القادمة.





وقال أحمد حسن،عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر "راديو مصر": "الأهلي يسير كالقطار السريع،وحسم لقب الدوري المصري بنسبة 90%، ويتبقي له مباريات بسيطة للإعلان عن الفوز".





وأضاف:" الأهلي يسعى لتحقيق مزيد من الانتصارات، الفريق ظهر بدنيا وفنيا بشكل جيد أمام إنبي، ورغم الغيابات لم يتأثر الفريق".





وواصل:" الأهلي لعب بدنيا بشكل جيد، وظهر اللاعبين بشكل رائع خلال الشوطين".





وأكمل:" الأهلي لديه مشكلة فقط في "رأس الحربة"، الفريق تعاقد مع لاعبين كثيرين، وآخرهم بادجي".





وأضاف الصقر: "فيلكس وحسام حسن وفلافيو وعماد متعب وبلال وأسامة حسني وغيرهم، كانوا الأبرز في هجوم الأهلي خلال الفترة السابقة، والفريق سيعاني من عدم وجود مهاجم قوي في مباريات دوري أبطال إفريقيا".





وواصل: "وليد سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي هم هدافي الأهلي، وهو أمر غريب للغاية، لابد أن يحل الأهلي مشكلة المهاجم الصريح".

وختم: "لا يوجد أي سبب لتعنت فايلر ضد وليد آزارو، طالما لا يوجد مهاجم قوي، كان يجب استمرار اللاعب المغربي".