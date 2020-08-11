ستنتهي ليلا.. تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب إيلات

بدأ الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية ظهر اليوم الثلاثاء، قرب مدينة إيلات وستنتهي ليلا.



وأوضح الجيش وفق القناة 7 العبرية: "خلال التدريبات ستشهد المنطقة المحيطة بإيلات حركة نشطة لقوات الجيش وستسمع أصوات انفجارات".



وأشار إلى أن التدربيات مخطط لها مسبقا ضمن برنامج تدريبات عام 2020 ويهدف إلى الحفاظ على جاهزين القوات وكفاءتها".

