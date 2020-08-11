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حوادث

قبل توزيعهم بالقاهرة.. ضبط 3 أطنان "كبد وكلاوى" و8 آلاف عبوة أغذية فاسدة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:43 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الظاهر لحيازته ٣ أطنان سلع غذائية "كبد وكلاوى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
   
كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة النزهة لحيازته ٨ آلاف عبوة سلع غذائية "مسلى- زيت طعام- تونة- خل طعام" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، معرضًا حياة وصحة المواطنين للخطر، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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