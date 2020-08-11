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محافظات

بالأعلام والأغاني الوطنية.. شاهد.. مواطنو الغربية يحثون الجماهير على المشاركة في انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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احمد علي
شهدت ميادين طنطا والمحلة بمحافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، خروج عشرات المسيرات من المواطنين وعدد من الأسر والعائلات بسيارات تحمل رايات وأعلاما مصرية بطول الشوارع، لحث الناخبين على النزول والمشاركة في سباق انتخابات مجلس الشيوخ.




كما حملت السيارات مكبرات الصوت تشغل أغاني وطنية، من بينها "قالوا إيه علينا قالوا إيه" و"انزل يا مصري في ميدان.. وحط صوتك في الصندوق"، كما علقت لافتات دعائية كتب عليها "انزل وشارك.. تحيا مصر".


كما ترأس الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، غرفة العمليات والطوارئ المشرفة على سير العملية الانتخابية، ومتابعة التصويت للحرص على تذليل أي عقبات محتملة قد تواجه الناخبين أمام اللجان.


جدير بالذكر أنه تجرى الانتخابات بمحافظة الغربية فى 804 لجان موزعة داخل 694 مقرا على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة، الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألفا و350 مواطنا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى يتنافس فيها 29 مرشحا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.
بالأعلام والأغاني الوطنية.. شاهد.. مواطنو الغربية يحثون الجماهير على المشاركة في انتخابات الشيوخ
بالأعلام والأغاني الوطنية.. شاهد.. مواطنو الغربية يحثون الجماهير على المشاركة في انتخابات الشيوخ
بالأعلام والأغاني الوطنية.. شاهد.. مواطنو الغربية يحثون الجماهير على المشاركة في انتخابات الشيوخ
بالأعلام والأغاني الوطنية.. شاهد.. مواطنو الغربية يحثون الجماهير على المشاركة في انتخابات الشيوخ
بالأعلام والأغاني الوطنية.. شاهد.. مواطنو الغربية يحثون الجماهير على المشاركة في انتخابات الشيوخ
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