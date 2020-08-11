بالأعلام والأغاني الوطنية.. شاهد.. مواطنو الغربية يحثون الجماهير على المشاركة في انتخابات الشيوخ

شهدت ميادين طنطا والمحلة بمحافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، خروج عشرات المسيرات من المواطنين وعدد من الأسر والعائلات بسيارات تحمل رايات وأعلاما مصرية بطول الشوارع، لحث الناخبين على النزول والمشاركة في سباق انتخابات مجلس الشيوخ.

















كما حملت السيارات مكبرات الصوت تشغل أغاني وطنية، من بينها "قالوا إيه علينا قالوا إيه" و"انزل يا مصري في ميدان.. وحط صوتك في الصندوق"، كما علقت لافتات دعائية كتب عليها "انزل وشارك.. تحيا مصر".









كما ترأس الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، غرفة العمليات والطوارئ المشرفة على سير العملية الانتخابية، ومتابعة التصويت للحرص على تذليل أي عقبات محتملة قد تواجه الناخبين أمام اللجان.







