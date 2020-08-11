فى حملة أمنية مكبرة.. ضبط 10 قطع أسلحة نارية فى أسيوط

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز شرطة ديروط أسفرت عن ضبط 10 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 6 قرارات إزالة.





تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز بين أفراد عائلتين لخلافات الجيرة وتبادلهم خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون إصابات.





وعلى الفور تم استهداف طرفى المشاجرة بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى أسفرت جهودها عن ضبط (10 قطع أسلحة نارية، بحوزة 7 متهمين، وتنفيذ 6 قرارات إزالة) حيث تم ضبط (8) بنادق آلية و بندقية خرطوش وفرد خرطوش و( 60 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة و تنفيذ ( 6 ) قرارات إزالة.





بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة المضبوطة وقرر أحدهم بأن السلاح المضبوط بحوزته هو المستخدم فى واقعة المشاجرة.



