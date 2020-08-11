سنعود أقوى| عبدالله السعيد: بيراميدز ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري

أعرب عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، عن سعادته الشديدة بالتكريم الذي حظى به من جانب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.





وقال السعيد عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديـو مصر: " سعيد للغاية بالتكريم الذي حصلت عليه من جانب اتحاد كرة القدم، وهو أمر رائع أن أجد تكريما، شعرت أنني فعلت شيئا جيدا في مسيرتي الكروية، وأتشرف للغاية بما وصلت إليه".









وأضاف: "واقعيا لقب الدوري المصري بعيد عن بيراميدز، وتركيزنا منصب على حصد لقب مؤهل لدوري أبطال إفريقيا، ونسعى لحصد لقب الكونفدرالية، في المباريات المقبلة التي ستقام خلال شهر سبتمبر في المغرب".









وواصل السعيد: أتمنى أن نصل لفورمة جيدة، قبل مواجهات الكونفدرالية".









وأكمل: "من الطبيعي ألا نصل للفورمة البدنية المطلوبة في أول المباريات بالدوري، لكن مع عودة المباريات سنظهر بشكل أقوي".