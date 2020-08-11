بنشر مجموعة من الصور.. مي نور الشريف تحيي الذكرى الخامسة لوفاة والدها

أحيت الفنانة مي نور الشريف الذكرى الخامسة لوفاة والدها الفنان الكبير نور الشريف الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان.





ونشرت مي مجموعة من الصور القديمة لها مع والدها ووالدتها قائلة "اليوم الذكرى السنوية الخامسة لوالدي نور الشريف اللهم أرحمه برحمتك واغفر له برجاء قراءة الفاتحة".









وتحل اليوم الثلاثاء، 11 أغسطس الذكرى الخامسة لوفاة الفنان نور الشريف، أو محمد جابر محمد عبد الله، الذي ولد في 28 أبريل عام 1946، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا.



