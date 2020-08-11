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فن

بنشر مجموعة من الصور.. مي نور الشريف تحيي الذكرى الخامسة لوفاة والدها

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:20 م
مي نور الشريف ووالدها
مي نور الشريف ووالدها
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مصطفى كرم
أحيت الفنانة مي نور الشريف الذكرى الخامسة لوفاة والدها الفنان الكبير نور الشريف الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان. 

ونشرت مي مجموعة من الصور القديمة  لها مع والدها ووالدتها  قائلة "اليوم الذكرى السنوية الخامسة لوالدي نور الشريف اللهم أرحمه برحمتك واغفر له برجاء قراءة الفاتحة". 


وتحل اليوم الثلاثاء، 11 أغسطس الذكرى الخامسة لوفاة الفنان نور الشريف، أو محمد جابر محمد عبد الله، الذي ولد في 28 أبريل عام 1946، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا. 

كانت الأيام الأخيرة فى حياة نور الشريف، هي الأصعب، وتحدثت عنها زوجته الفنانة بوسى خلال لقائها قبل عامين مع الإعلامية راغدة شلهوب فى برنامج "100 سؤال" على قناة الحياة والتى كشفت فيه عن بعض الأمور التى لا يعرفها الجمهور منها أن نور الشريف لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى غيبه الموت، حيث إنها وباقى أفراد أسرته أخفوا عنه طوال الوقت إصابته بسرطان الرئة وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب فى الرئة ويذهب بالعلاج
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