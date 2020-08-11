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أخبار البلد

في انتخابات مجلس الشيوخ.. سيارات الإسعاف والإطفاء تجوب شوارع المرج |شاهد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:49 م
سيارات الاسعاف تجوب
سيارات الاسعاف تجوب شوارع المرج
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رامي المهدي
تطوف عدد من سيارات الإسعاف و المطافي شوارع المرج تزامنا مع استمرار التصويت الانتخابي لمجلس الشيوخ تحسبا لحدوث حالات إغماء او حرائق.

وحرصت الأجهزة الامنية المكلفة بتامين الانتخابات على تامين المواطنين وتوزيع الكمامات الطبية على المترددين من المواطنين للإدلاء باصواتهم الانتخابي داخل مدرسة على بن ابي طالب بقصر نعمة في المرج.

كانت انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بدأت اليوم، داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
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