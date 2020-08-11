غرف عمليات في 27 نقابة..طوارئ في اتحاد العمال لمتابعة انتخابات الشيوخ

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي ،ونقاباته العامة"27 نقابة عامة"،واتحاداته المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ اليوم الثلاثاء ،وتشكيل غرف عمليات ،لمتابعة اليوم الأول لفعاليات إنتخابات مجلس الشيوخ،التي تبدأ اليوم،وتنتهي غدًا الأربعاء.





صرح بذلك الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله ،مؤكدا على التواصل منذ الصباح الباكر بين غرف العمليات ،مع الغرفة المركزية بالقاهرة ،وأيضا مع اللجان النقابية في جميع العمل ،في كافة القطاعات ،لحث العمال على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي ،والاستحقاق الانتخابي.





وجاء في بيان صحفي اليوم أن غرف عمليات "الإتحاد العام" لن تكتفي فقط بحث العمال على المشاركة ،بل وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق حقهم في التصويت ،وإبداء أرائهم ،وإختيار مرشحين أكفاء وقادرين على مناقشة التشريعات التي من شأنها التوزان بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال " .





ويوضح البيان أهمية الكتلة التصويتية لعمال مصر ،ليست المنتمية للتنظيم النقابي فقط "4 ملايين عضو" ،بل كل من يعمل بأجر فهو عامل "قوة عمل تصل إلى 25 مليون".





مشيرا إلى أن التاريخ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه رغم التحديات وقف عمال مصر كالبنيان المرصوص في ظهر الدولة المصرية في كافة المواقف الوطنية ،وحماية الأمن القومي في الداخل والخارج ،وناهيك على مشاركتهم بفعالية في معركة العمل والتنمية ،وإستحقوا وعن جدارة لقب "جنود الإنتاج".

ويوجه رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر النائب جبالي المراغي جميع عمال مصر في كافة القطاعات ومواقع الإنتاج في ربوع الجمهورية، إلى النزول والمشاركة في إنتخابات أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى تم الاستفتاء عليها فى أبريل عام 2019، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ،مطالبا العمال بالتواصل مع غرف العمليات التابعه لكل نقابة عامة أو إتحاد محلي في حال وجود معوقات ،مؤكدا على دعمه للقائمة الوطنية "من أجل مصر" ،مبرهنا على ذلك بأن

مكونات هذه "القائمة" تشير إلى إعلاء المصلحة الوطنية،حيث تضم 11 حزبًا بمختلف آرائهم وتوجهاتهم، مما يجعلها تمثل نقلة نوعية فى الأداء الحزبى ،والوطنى خلال الفترة المقبلة، ونموذج يحتذى به فى كافة الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وأكد على ثقته الكبيرة في مشاركة عمال مصر "جنود الإنتاج"، في المشاركة في هذا الإستحقاق الدستوري،مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للحماية من فيروس كورونا ،بإرتداء الكمامات ،وإتباع سبل الوقاية.



