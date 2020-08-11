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فن

في ذكرى ميلاده.. نور الشريف يفصح بمعلومة لا يعرفها البعض عن أحداث 11 سبتمبر في أمريكا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يوافق اليوم، الخميس 11 أغسطس، ذكري ميلاد الفنان نور الشريف الذي رحل عن عالمنا في عام 2015، تاركا تاريخا حافلا من الأعمال التي تظل في ذهن المشاهد المصري، ومن أبرزها مسلسل "عائلة الحاج متولي"، و"الدالي"، وفيلم "ضربة شمس" وغيرها من الأعمال المميزة.


من خلال السطور التالية؛ تعرف على المعلومات التي أفصح بها الراحل نور الشريف عن أحداث 11 سبتمبر في أمريكا.


تحدث الفنان نور الشريف عن يوم 11 سبتمبر، اليوم الذي لا تنساه أمريكا، وهو الانفجار الأليم الذي أدى إلى سقوط برجين، وذلك من خلال برنامج "انت حر" الذي يقدمه الدكتور مدحت العدل.


وقال "الشريف" خلال اللقاء: "أنا شايف إن أحداث 11 سبتمبر صراع أمريكي أمريكي لأن البرجين تم اتهام الدكتور عمر عبد الرحمن والمعلومة اللي الناس ممكن متعرفهاش إن مكاتب "cia" كانت تحت البرجين".
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