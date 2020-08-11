نادر نور الدين لـ صدى البلد: نهدر أكثر من 3 مليارات متر مكعب من مياه الشرب كل عام

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة أن المياه المهدرة فى مصر فى قطاع مياه الشرب كما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء 30%، نستهلك كل عام 10مليار متر مكعب فى مياه الشرب والمحليات أى حوالى 3,3 مليار متر مكعب.









وأضاف "نور الدين" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "فى قطاع الزراعة هناك نوعين من الفقد الأول فى نظام نقل المياه فى الترع الطميية من خلال التبخير أو التسرب من خلال مسام التربة وهى الفاقد الأكبر فى قنوات الرى كل عام حوالى 25% من كميات المياه السنوية التى تخرج من السد العالى حتى تصل للدلتا فى خلال 17 يوم تفقد 25%".





وتابع الخبير المائى أن الفقد الثاني داخل الحقول نتيجة الرى بالغمر ووصلنا فى كفاءة الري بالغمر إلى 75% , نتيجة اعادة استخدام مياه الرى وهو ما يعادل كفاءة الرى بالرش.





وأشار أن هناك ما زال هناك مقترحات للرى بالتنقيط لرفع كفاءة الرى لتصل ل85,90% ، بالاضافة الى اختزال زراعة بعض النباتات المستهلكة للمياه مثل تخفيض مساحات زراعة الأرز واستبدال قصب السكر بالبنجر وزراعة الموز فى الشتاء فقط وليس طول العام كما هو الوضع الحالى لانه محصول شتوى وزراعته فى الصيف تسبب خسائر وسرعة تلف للمحصول .



