علم مصر فوق البريمة.. العاملون بالبترول يتوافدون بكثافة على انتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد

رفع العاملون بشركات البترول شعار "علم مصر فوق البريمة" خلال أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020، وحرص الآلاف منهم على التوجه لصناديق الإقتراع خلال الساعات الأولى من الإنتخابات.





ويستعرض "صدى البلد" بالصور أبرز مسيرات التوجه لصناديق الإقتراع من قبل العاملين بشركات البترول المختلفة.





أدلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بصوته فى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان مجلس الشيوخ بلجنة انتخابات ماسبيرو ، وأوضح عقب الإدلاء بصوته حرصه الكامل على المشاركة فى هذا الحدث الذى يمثل إثراء للحياة النيابية.



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وأشار الملا إلى أن مصر تسير قدمًا فى استكمال بناء مؤسساتها السياسية والدستورية بتأسيس الغرفة البرلمانية الثانية وفق ما تفعله دول العالم ، حيث يوفر مجلس الشيوخ الخبرات والكفاءات اللازمة من كافة التخصصات اللازمة لدراسة القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب وإبداء الرأى فيها، مما يخفف بدوره العبء عن كاهل مجلس النواب، وهو مايسهم إيجابًا في دعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة واستكمال النجاحات التى تحققها الدولة المصرية فى ظل النقلة النوعية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى.









- النصر للبترول

شارك العاملون بشركة النصر للبترول برئاسة المهندس محمد عبد الله حسن رئيس مجلس الإدارة، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة في استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث توافد العاملين بشركة النصر للبترول منذ الساعات الأولى على صناديق الاقتراع لإختيار من بمثلهم داخل مجلس الشيوخ 2020.





وتعد المشاركة في الانتخابات حق اصيل لممارسة الحقوق والواجبات واختيار أعضاء مجلس الشيوخ، لترسخ قواعد الديمقراطية ومنح الحيوية للعملية السياسية، وإظهار صورة مصرية مشرفة للعالم أجمع كما تعودنا.









- بدر الدين للبترول

كما شارك العاملون بشركة بدر الدين للبترول برئاسة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المهندس صلاح عبد الكريم، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة تحت اشراف الاستاذ يوسف داوود نائب رئيس النقابة العامة للبترول، حيث توافد العاملين بشركة بدر الدين للبترول منذ الساعات الأولى على صناديق الإقتراع.









- رشيد للبترول

شارك العاملون بشركة رشيد للبترول برئاسة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المهندس شريف حسب الله واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، والسيدة رانيه حسين رئيس اللجنة النقابية بالشركة، حيث توافد العاملين بشركة رشيد للبترول منذ الساعات الأولى على صناديق الإقتراع لإختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ 2020.



- دارا وغرب بكر للبترول كما شارك العاملون بشركتي دارا وغرب بكر للبترول برئاسة المهندس إيهاب رجائي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركتي دارا وغرب بكر ، في استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020 حيث توافد العاملون بشركتي دارا وغرب بكر للبترول منذ الساعات الأولى على صناديق الاقتراع لإختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ 2020.



- ا سكندرية الوطنية للتكرير "أنربك" فيما شارك العاملين بشركه انربك برئاسة رئيس مجلس الادارة الكيميائي عصام شاهين، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة برئاسة المحاسب هيثم الشيخ في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث توافد العاملين بشركه انربك منذ الساعات الأولى على صناديق الاقتراع لإختيار من بمثلهم داخل مجلس الشيوخ 2020.



- سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك" شارك العاملين شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك" برئاسة المهندس محمد ابراهيم في استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة ، حيث توافد العاملين بشركة سيدبك منذ الساعات الأولى على صناديق الاقتراع لإختيار من بمثلهم داخل مجلس الشيوخ 2020.







كان المهندس طارق الملا وزير البترول ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول حثا جموع العاملين والنقابين داخل قطاع البترول على المشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ من أجل ممارسة حق أصيل لعامل قطاع البترول واختيار من يمثل الوطن بالمجالس النيابية مما يسهم فى دفع عجلة التنمية واستكمال بناء اركان الوطن السياسية مثلما يستمر بناء أركانه الاقتصادية والتنموية.







