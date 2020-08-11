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محافظات

انتخابات مجلس الشيوخ.. مسيرة لطلاب جامعة دمنهور لحث المواطنين على المشاركة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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البحيرة - قسم المحافظات
نظمت جامعة دمنهور اليوم، الثلاثاء، مسيرة انطلقت من مبنى الإدارة لتجوب شوارع المدينة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب للحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020. 

بدأ الناخبون في التوافد على اللجان الانتخابية، بعد أن فتحت أبوابها في كل مدن ومراكز محافظة البحيرة ، الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء ، في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث بلغ عدد المراکز الانتخابية إلى 711، وعدد اللجان العامة 18، وعدد اللجان الفرعية923‪ لجنة. 

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على التنسيق الكامل مع مديرية الامن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات واللجان الإنتخابية بدائرة المحافظة، مشيرا الى ربط مركز العمليات الرئيسى بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفورى وحل اى مشكلة قد تطرأ 

وأوضح آمنة أن البحيرة من المحافظات الرائدة وننتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطى والمشاركة الإيجابية والتوجه إلي صناديق الاقتراع كواجب وطني وقومي والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وتبلغ الكتلة التصويتية بالبحيرة 3 مليون و949 الف و970 ناخب بنسبة 6.36٪ من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923.

وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء. 


وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.


وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم خاصة كبار السن والسيدات، فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.


وتجري الانتخابات لـ200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الأيديولوجيات.


واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات. 


كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدي الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.


وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.


وتشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.

انتخابات مجلس الشيوخ.. مسيرة لطلاب جامعة دمنهور لحث المواطنين على المشاركة
انتخابات مجلس الشيوخ.. مسيرة لطلاب جامعة دمنهور لحث المواطنين على المشاركة
انتخابات مجلس الشيوخ.. مسيرة لطلاب جامعة دمنهور لحث المواطنين على المشاركة
انتخابات مجلس الشيوخ.. مسيرة لطلاب جامعة دمنهور لحث المواطنين على المشاركة
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