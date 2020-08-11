انتخابات مجلس الشيوخ.. مسيرة لطلاب جامعة دمنهور لحث المواطنين على المشاركة

نظمت جامعة دمنهور اليوم، الثلاثاء، مسيرة انطلقت من مبنى الإدارة لتجوب شوارع المدينة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب للحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.





بدأ الناخبون في التوافد على اللجان الانتخابية، بعد أن فتحت أبوابها في كل مدن ومراكز محافظة البحيرة ، الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء ، في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث بلغ عدد المراکز الانتخابية إلى 711، وعدد اللجان العامة 18، وعدد اللجان الفرعية923‪ لجنة.





وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على التنسيق الكامل مع مديرية الامن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات واللجان الإنتخابية بدائرة المحافظة، مشيرا الى ربط مركز العمليات الرئيسى بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفورى وحل اى مشكلة قد تطرأ





وأوضح آمنة أن البحيرة من المحافظات الرائدة وننتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطى والمشاركة الإيجابية والتوجه إلي صناديق الاقتراع كواجب وطني وقومي والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتبلغ الكتلة التصويتية بالبحيرة 3 مليون و949 الف و970 ناخب بنسبة 6.36٪ من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923.



