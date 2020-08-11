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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ فى المدارس

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:58 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عددا من لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمدارس محافظة الفيوم.

حيث تفقد لجنة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، ولجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية ، ولجنة مدرسة محمد صبري البكباشي ، ولجنة مدرسة النهضة الإعدادية للبنات ، ولجنة مدرسة الشهيد أحمد زكي لطيف ( الناصرية سابقا) ولجنة مدرسة بحر يوسف الابتدائية، ولجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات. 


و شدد وكيل الوزارة خلال المتابعة على ضرورة تهيئة كافة الأجواء المناسبة أمام الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ورفع كفاءة المدارس من ناحية النظافة والإنارة واللوحات الإرشادية وأماكن انتظار كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع الخطط المناسبة لضمان مشاركة جميع العاملين فى التربية والتعليم بالفيوم في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتفعيل دور لجنة الأزمات والكوارث في المدارس والإدارات، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لضمان حسن سير العملية الانتخابية بمدارس محافظة الفيوم. 

كما أكد على أهمية مشاركة جميع العاملين بالتربية والتعليم بالفيوم في الانتخابات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال إدلاء الناخبين بأصواتهم بلجان الانتخابات بالمدارس، وتنفيذ تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، للوقاية من فيروس كورونا، وأهمها تعقيم اللجان قبل الاقتراع وأثناء فترة الراحة وبعد الاقتراع، وكذا توفير موظفين لتنظيم التباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة، وتوفير سيارات إسعاف، وكمامات وقفازات لمن لا يحملها حتى يتمكن من التصويت.

ووجه “عبدالله  رسائل حث فيها جميع المواطنين بمحافظة الفيوم  على النزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية والنيابية في مصر.
وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ فى المدارس
وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ فى المدارس
وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ فى المدارس
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