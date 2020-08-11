إيمان طلعت: تنسيقية شباب الأحزاب ظهير قوي للدولة المصرية.. فيديو

قالت إيمان طلعت ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، إن تجمع جميع الأحزاب يستهدف الوصول الى مساحة مشتركة ، بين المعارضين والمؤيدين، لطرحها في الإعلام أو القوانين لخدمة مصر فى نهاية المطاف .





وأضافت إيمان طلعت ، خلال حوارها عن انتخابات الشيوخ ، على فضائية "صدى البلد"، أن تنسيقية شباب الأحزاب هدفها الرئيسي خدمة الشباب ، منذ أن اهتم الرئيس السيسي ، بالمبادرات الشبابية، بشكل ملحوظ.





وأشارت إيمان طلعت، إلى أن التنسيقية ترى أن لديها دورا فعالا، وهي بمثابة ظهير قوي للدولة المصرية ، موضحة أن الدوري الأساسي يتمحور في الوصول لأرضية مشتركة، بين كافة الأحزاب.







