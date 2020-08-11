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إيمان طلعت: تنسيقية شباب الأحزاب ظهير قوي للدولة المصرية.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:24 م
عضو تنسيقية شباب
عضو تنسيقية شباب الأحزاب
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نورهان رأفت
قالت إيمان طلعت ، عضو  تنسيقية شباب الأحزاب ، إن تجمع جميع الأحزاب يستهدف الوصول الى مساحة مشتركة ، بين المعارضين والمؤيدين، لطرحها في الإعلام أو القوانين لخدمة مصر فى نهاية المطاف .

وأضافت إيمان طلعت ، خلال حوارها عن انتخابات الشيوخ ، على فضائية "صدى البلد"، أن تنسيقية شباب الأحزاب هدفها الرئيسي خدمة الشباب ، منذ أن اهتم الرئيس السيسي ، بالمبادرات الشبابية، بشكل ملحوظ.

وأشارت إيمان طلعت، إلى أن التنسيقية ترى أن لديها دورا فعالا، وهي بمثابة ظهير قوي للدولة المصرية ، موضحة أن الدوري الأساسي يتمحور في الوصول لأرضية مشتركة، بين كافة الأحزاب.


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