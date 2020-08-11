متابعين لحظة بلحظة.. محافظ المنيا يؤكد نجاح العملية الانتخابية

قال اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.









وتابع اللواء اسامة القاضي، خلال حواره على قناة "TEN" الفضائية، أنه تم المرور على كل اللجان الانتخابية في المحافظة للتأكد من اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل وخارج اللجان.





واوضح ان المحافظة تضم 757 لجنة فرعية و 575 مركزا انتخابيا، وبدأ الإقبال بشكل متوسط على اللجان، وحتى الآن تسير العملية الانتخابية بيسر وسهولة دون اي مشاكل.





واضاف محافظ المنيا، أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة لتلقي اي تساؤلات او شكاوى من قبل الناخبين، او اي ملاحظات تقدم من قبل اللجان الفرعية على مستوى المحافظة.



