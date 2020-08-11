AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متابعين لحظة بلحظة.. محافظ المنيا يؤكد نجاح العملية الانتخابية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:57 م
اللواء اسامة القاضي،
اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.


وتابع اللواء اسامة القاضي، خلال حواره على قناة "TEN" الفضائية، أنه تم المرور على كل اللجان الانتخابية في المحافظة للتأكد من اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل وخارج اللجان.

واوضح ان المحافظة تضم 757 لجنة فرعية و 575 مركزا انتخابيا، وبدأ الإقبال بشكل متوسط على اللجان، وحتى الآن تسير العملية الانتخابية بيسر وسهولة دون اي مشاكل.

واضاف محافظ المنيا، أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة لتلقي اي تساؤلات او شكاوى من قبل الناخبين، او اي ملاحظات تقدم من قبل اللجان الفرعية على مستوى المحافظة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

 

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

 

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم خاصة كبار السن والسيدات، فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.

 

وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الأيديولوجيات.

 

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

 

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدي الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.

 

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.

 

وتشترك القوات المسلحة في تامين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تامين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنيا تستعد لاستقبال ٣.٤ مليون ناخب في انتخابات الشيوخ

إقبال ضعيف في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية.. صور

قنا تعلن فتح جميع اللجان الانتخابية فى موعدها وانتظام عملية التصويت بها

محافظ أسوان يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. فيديو وصور

مجلس الشيوخ .. متطوعون يساعدون الناخبين في معرفة لجانهم بالمطرية

داعيا المصريين للمشاركة.. أسقف مغاغة يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

من الأحد ولـ 5 أيام| الحكومة تحدد موعد صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية الـ500 جنيه

في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

وسائل إعلام تركية: قوات يونانية هاجمت مواطنين أتراك في عرض البحر

بعد إطلالتها الأخيرة.. فساتين درة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

على رأسهم بيل ورودريجيز.. زيدان يطيح بـ 9 لاعبين من ريال مدريد

بعد 8 مباريات فقط .. ريال مدريد يعلن انتهاء إعارة الحارس أريولا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصابة بـ كورونا تتعرض للطرد من مسكنها بسبب حماتها.. اعرف القصة

بملابس جريئة.. أول جلسة تصوير لـ نهى عابدين بعد قرار تراجعها عن الاعتزال

منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد