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أخبار العالم

بوضوح وصراحة| دولة أوروبية لأمريكا: لا نريد قواتكم على أراضينا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:55 م
قوات أمريكية
قوات أمريكية
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قسم الخارجي
أعلنت دولة أوروبية بشكل واضح وصريح ، رفضها وجود القوات الأمريكية على أراضيها، داعية هذه القوات إلى المغادرة فورًا، وفق ماذكرت شبكة آر تي.

وقال رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، اليوم، قبيل بدء محادثاته مع وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، الذي وصل إلى براج في زيارة، إن بلاده لا ترى أي سبب لنشر قوات أمريكية على أراضيها.

وتعليقا على إعادة انتشار 12 ألف جندي أمريكي منتشرين حاليا في ألمانيا، اعتبر بابيش إن براج لا ترى أي جدوى من استضافتهم على أراضي جمهورية التشيك.

ومن المقرر أن يجري بومبيو، غدا الأربعاء، محادثات مع رئيس الوزراء بابيش، ثم يستقبله رئيس الجمهورية، ميلوس زيمان، وسيلقي بومبيو خطابًا أمام أعضاء مجلس الشيوخ بالبرلمان التشيكي.
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