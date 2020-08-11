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رياضة

رحمة خالد بطلة الأولمبياد الخاص تشارك فى انتخابات الشيوخ.. صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:55 م
رحمة خالد بطلة الأولمبياد
رحمة خالد بطلة الأولمبياد الخاص تشارك فى انتخابات الشيوخ
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منتصر الرفاعي
شاركت رحمة خالد بطلة الأولمبياد الخاص وأمين أمانة ذوى القدرات الخاصة بمنطقة النزهة بحزب مستقبل وطن بالادلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة ليسية الحرية.

وتعد رحمة خالد أول مذيعة من ذوى القدرات الخاصة تظهر على شاشات التليفزيون.

يشار إلى أنه بدأت اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.
رحمة خالد بطلة الأولمبياد الخاص تشارك فى انتخابات الشيوخ.. صور
رحمة خالد بطلة الأولمبياد الخاص تشارك فى انتخابات الشيوخ.. صور
رحمة خالد بطلة الأولمبياد الخاص تشارك فى انتخابات الشيوخ.. صور
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