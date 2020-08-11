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أخبار العالم

ردًا للجميل.. السفارة الأمريكية في القاهرة تهدي مصر 250 جهاز تنفس اصطناعي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:59 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في القاهرة تهدي مصر 250 جهاز تنفس اصطناعي
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سمر صالح

أكدت السفارة الأمريكية في القاهرة اليوم الثلاثاء، أن إهداء مصر 250 جهاز تنفس اصطناعي أمريكي الصنع، لمواجهة فيروس كورونا المستجد او كوفيد19، يأتي ردًا للجميل.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أنه "في وقت مبكر من وباء كورونا، قدمت مصر تبرعا سخيا للولايات المتحدة بحزمة من الإمدادات الطبية، واليوم أُتيحت لنا الفرصة لرد الجميل من خلال هذه الأجهزة الأمريكية فائقة التطور والمنقذة للحياة.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، عن وصول 250 جهاز تنفس اصطناعي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم الجهود الحكومية المصرية في مكافحة فيروس كورونا، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والجهود العالمية المبذولة لدعم استجابة الدول لمكافحة هذه الجائحة.
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