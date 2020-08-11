لقطات ترصد الآثار المروعة لـ فوران بركان سينابونج في إندونيسيا

فار صباح أمس، الاثنين، بركان جبل سينابونج بإقليم سومطرة الشمالية في إندونيسيا، متسببًا في اندفاع سحابة كثيفة من الرماد والدخان بارتفاع يصل إلى 5 آلاف متر في الهواء.









وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن فوران بركان جبل سينابونج جاء بعد أكثر من عام من الخمول، ويعد ذلك ثاني فوران للبركان منذ يوم السبت الماضي.









وحذرت السلطات المواطنين والسياح من تدفق محتمل للحمم البركانية وطُلب منهم البقاء على مسافة آمنة من فوهة البركان.









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وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية العالمية لقطات مروعة لفوران البركان والآثار المترتبة عليه، والتي وثقها السكان المحليون خلال لحظات الذعر والترقب، وترصد هذه اللقطات تصاعد سحابة هائلة من الرماد الكثيف من قمة الجبل، الذي يصل ارتفاعه إلى 2460 مترًا، في إقليم سومطرة الشمالية.









وأفاد شهود العيان وكذلك السلطات بأن البركان فار محدثًا ضوضاء مدوية وسحابة من الرماد الكثيف؛ وقال أحد شهود العيان في تصريح لوكالة "رويترز" الإخبارية إن الصوت الناجم عن ثوران البركان كان أشبه بالرعد وقد دام لمدة أقل من 30 ثانية.









ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى جراء فوران البركان، وقد غطت طبقة سميكة من الرماد عدة قرى على مسافة تصل إلى 20 كيلو مترًا من فوهة البركان.





تجدر الإشارة إلى أن بركان جبل سينابونج ظل خاملًا لمدة أربعة قرون، قبل أن يفور في عام 2010، متسببًا في مصرع شخصين؛ وفار البركان مجددًا في عام 2014، وتسبب هذه المرة في مصرع 16 شخصًا، وفي عام 2016 أسفر فوران آخر للبركان عن مصرع 7 أشخاص.



