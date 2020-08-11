خلال إدلائه بصوته| وزير النقل: مجلس الشيوخ دعامة عملية ديمقراطية في مصر













أدلى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم بصوته الانتخابي بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي الابتدائية بالتجمع الخامس وذلك فى اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.





صرح الوزير ان مشاركته اليوم في عملية التصويت تنبع من واجبه الوطني لاختيار من سيمثل الشعب في مجلس الشيوخ الذي يعتبر احد الغرف التشريعية المهمة والذي له مهام عديدة فيما يحال له من السيد رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب وهو أحد دعائم العمليه الديمقراطية في مصر المواكبة لمرحلة التنمية التي يعيشها الوطن لافتا إلى أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر له انعكاسات إيجابية على الملفات الاقتصادية والخدمية وخاصة ملف النقل والذي حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية.









وأشاد الوزير بحرص المواطنين على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وهو ما يدل على وعي الشعب المصري وحرصه على استكمال مؤسساته التشريعية وفقا للدستور كما أشاد بالتنظيم الجيد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في لجان الانتخابات