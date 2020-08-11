دولة عربية تسجل أكبر زيادة بإصابات كورونا

تصدر العراق اليوم الثلاثاء قائمة الدول العربية في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، بعد أن حقق البلد العربي قفزات مقلقة في أعداد الإصابات، وفق ما ذكرت صحف عربية.





وأعلنت اليوم وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 3396 إصابة جديدة بكورونا خلال أربع وعشرين ساعة، و67 وفاة.





وفقا لصحيفة "سبق"، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ تفشي الفيروس إلى 291468 حالة.





وذكرت الصحة السعودية أنه تم الإبلاغ عن 34 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 3233 وفاة.





وتصدر العراق البلدان العربية بـ5464 حالة وفاة، واحتلت مصر المركز الثاني بـ5035 وفاة، ثم السعودية بـ3199 وفاة.





أمريكيًا، انخفض عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 16 في المئة إلى نحو 7200 شخص الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض في حالات الوفاة بعد أربعة أسابيع من الزيادة.





وسجلت البلاد أكثر من 376 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، أو ما معدله نحو 53 ألف حالة يوميا.





وانخفضت الحالات الجديدة الآن لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل ربع الإجمالي العالمي البالغ 20 مليون حالة.





ويرجع انخفاض الأسبوع الماضي بشكل كبير إلى تراجع الإصابات في بؤر التفشي الحديثة.



