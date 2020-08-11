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اللجنة العليا للانتخابات بالإسماعيلية: متابعة كافة رؤساء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:13 م
المستشار سامى عبد
المستشار سامى عبد الرحيم
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شيرين عادل
قال المستشار سامى عبد الرحيم ، رئيس  اللجنة العليا للانتخابات بالإسماعيلية ، إن الهيئة الوطنية للانتخابات سهلت عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بالإضافة لإعطاء تصاريح للمراقبين الدوليين والمحليين ، وكافة وسائل الإعلام، لافتا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد من الناخبين . 

وأضاف عبد الرحيم ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية مصر الأولى، أن الهيئة تتابع كافة رؤساء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، مؤكدا أنه لم يرصد أي شكاوى حتى الآن. 

وأشار إلى التواصل الدائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الساعة ، فى انتخابات الشيوخ مع تذليل كافة الصعوبات أمام المواطنين لسير العملية الانتخابية. 

وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم، خاصة كبار السن والسيدات، فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات .

وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100بنظام الفردي، فيما يعين الرئيس وفقا للقانون 100 آخرين حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الأيديولوجيات.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض،بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعةأوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
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